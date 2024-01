Quella pianta che arriva da molto lontano e che è stata scoperta tra le fronde del Parco

Una pianta antica, che cresce spontanea solo nel Caucaso. Parte in Austria e finisce nel Parco di Monza il viaggio compiuto da una pianta erbacea, identificata come (Willd) Greuter & Wagenitz, della famiglia delle Asteraceae, recentemente scoperta in un'area boscata del Parco di Monza.

A scovarla tra le fronde del Parco un appassionato di piante, Augusto Crippa, che ha notato la presenza della pianta erbacea e l’ha segnalata attraverso il forum botanico Acta Plantarum. Un ritrovamento che nel Parco di Monza rappresenta una scoperta significativa per la flora spontanea del nostro paese. Originaria del Caucaso, sino a questo ritrovamento infatti l’unica località al mondo nella quale la specie era nota al di fuori del proprio areale nativo era Vienna, nel Parco del Castello di Schönbrunn, la reggia imperiale degli Asburgo.

Grazie al lavoro di ricerca svolto dal team di ricerca (composto dalle borsiste Sara Borghesan e Federica Fasano, che lavorano presso il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza nell’ambito delle collaborazioni con l’Università di Milano Bicocca e il Museo di Storia Naturale di Milano, e da Enrico Banfi) è stato possibile conoscere la storia di questa pianta, dalla sua raccolta iniziale da parte di un esploratore tedesco fino alla sua diffusione come pianta coltivata nei giardini delle regge europee.

È verosimile ipotizzare che la pianta sia arrivata a Monza direttamente da Vienna o da altre città dell'impero asburgico. La sua presenza nel Parco di Monza viene registrata per la prima volta nel Catalogo delle piante coltivate nel 1825, ma nei cataloghi precedenti non è menzionata. È probabile che in origine fosse coltivata nell'Orto Botanico, ma a seguito delle vicende storiche della Villa Reale, il suo tracciamento si è perso nel corso degli anni. Durante tutto questo periodo di oblio, alcuni semi dispersi dalla pianta sarebbero riusciti a germinare e ad attecchire, permettendo dunque alla specie di diffondersi e sopravvivere in alcuni boschetti del Parco di Monza.

La scoperta di questa pianta erbacea nel Parco di Monza rappresenta un importante contributo alla conoscenza della flora italiana e sottolinea l'importanza di preservare e proteggere le aree naturali e i loro ecosistemi.