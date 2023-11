Emozioni in pista con la supercar e le auto storiche della polizia (e atterra anche l'elicottero)

Gli occhi si sono illuminati quando hanno visto da vicino (e poi sfrecciare) la Lamborghini della polizia di Stato. Ma anche quelle auto d’epoca che hanno percorso le nostre città negli anni Settanta e Ottanta. E poi ragazzi rimasti senza parole quando è atterrato l’elicottero della polizia di Stato.

È stata (ancora una volta) una mattinata di grandi emozioni quella vissuta oggi, domenica 5 novembre, all’autodromo di Monza dove si è svolta la 35esima edizione di “Sei ruote di speranza” il grande evento promosso dalla sezione monzese della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). Una giornata di giochi, emozioni e motori riservata ai bambini e ai ragazzi con disabilità che hanno vissuto l’indimenticabile emozione di salire a bordo di oltre 400 auto d’epoca. E in pista c’erano anche le auto della polizia di Stato che come ogni anno ha partecipato al grande evento.

I partecipanti hanno potuto ammirare le storiche automobili dell’Alfa Romeo: l’Alfetta, la 75, la 155 e la 156 GTA, che, con il loro colore azzurro, riempiva le strade delle città italiane in passato. Ma non sono: in pista anche la Lamborghini della polizia di Stato e il Pullman Azzurro e, ancora, l’elicottero della polizia. E per gli amanti delle divise c’era anche lo stand della Scientifica dove i poliziotti, con divertenti iniziative, hanno dato l’opportunità ai ragazzi di mettere le mani in pasta, provando in prima persona alcuni degli strumenti usati dai professionisti.