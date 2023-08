Silvio Berlusconi, il calciatore 17enne che ha il nome del Cavaliere

Silvio Berlusconi Boahene. Ha 17 anni ed è un calciatore della Virtus Castelfranco e ha debuttato nel campionato Eccellenza. Non è uno scherzo ma un curioso caso di omonimia che da un campo modenese è finito alla ribalta della cronaca nazionale. Un nome che non è passato inosservato quello del 17enne figlio di un operaio di origine ghanese giunto in Italia anni fa. L'uomo ha spiegato alla Gazzetta di Modena le ragioni della scelta proprio di quel nome. Un "omaggio" a un "grande politico" ma anche a un uomo a cui ha detto di essere debitore anche del "permesso di soggiorno".

I riflettori sul 17enne si sono accesi quando l'allenatore della Virtus Castelfranco dove il ragazzo gioca come centrocampista ha optato per un cambio durante il match con il Conticella, facendo entrate Berlusconi al posto di Enrico Raspadori, il fratello del più famoso Giacomo che gioca nel Napoli.

"Sarà presidente. Del Ghana o dell'Italia, non importa" aveva detto nel 2010, in una intervista riportata sul Corriere della Sera il papà di Boehane all'arrivo in Italia del suo bambino di 5 anni che aveva registrato all'anagrafe proprio con quel nome. Per il momento, oltre al nome, con il Cavaliere - scomparso nel giugno 2023 - sembra condividere la passione per il calcio. La politica, forse, un domani.