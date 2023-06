Una partita nel ricordo di Jajo, il ragazzo monzese che amava il calcio e l'ambiente

Sul campo è stata prevista anche la presenza de La Mitica, la squadra nazionale formata dai ragazzi trapiantati e guariti dalla leucemia curati al San Gerardo dal "dottor sorriso" Momcilo Jankovic.

Si terrà il 17 giugno, alle 17, al centro sportivo della Gerardiana di via Canova, la seconda edizione del memorial "Bella Jajo", il torneo di calcio organizzato dall'omonima associazione in ricordo di Jacopo Abramo, detto Jajo, il ragazzo monzese appassionato di sport e sensibile all’ambiente scomparso a 24 anni per un tumore.

Come sempre l'evento, con partecipazione a offerta libera, servirà a raccogliere fondi da destinare all'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) e vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti amici, che giocheranno divisi in tre quadre. Ovvero gli amici del liceo Frisi, dove Jajo si è diplomato, quelli del calcio (Jajo aveva iniziato a giocare a calcio a sei anni alla Cantalupo per passare poi alla Cosov di Villasanta e alla Juvenilia e approdare infine alla Gerardiana) e quelli di Milano Marittima, dove era solito trascorrere le vacanze. "Sarà un evento in cui lo ricorderemo attraverso un torneo di calcio, lo sport che ha tanto amato e praticato in diverse associazioni calcistiche - ha spiegato Rocco, il padre del ragazzo che guida l'associazione insieme alla moglie Silvana - La Gerardiana è stata una di queste e con grande ospitalità e affetto accoglierà tutti i suoi amici e chi gli ha voluto bene".

Un appuntamento da non perdere, dunque, per fare del bene. Per il quale è stata appunto prevista anche la discesa in campo dei ragazzi trapiantati che sono stati curati e guariti al San Gerardo dal pediatra ed ematoncologo Momcilo Jankovic, il "dottor sorriso" noto per aver salvato migliaia di bimbi malati. A sottolineare quella vita che rinasce quando la scienza (quand'anche sostenuta dalla ricerca) riesce a centrare il tiro.