Un lavoro vicino a casa per Maria Teresa, la 51enne disabile che la mamma doveva accompagnare per 50 km ogni giorno

I miracoli succedono. Questa sera mamma Angela, finalmente, andrà a letto serena. La sua Maria Teresa ha trovato un lavoro vicino a casa e lei non dovrà più accompagnarla ogni giorno, avanti e indietro, nel supermercato dove fa le pulizie. Ha trovato lavoro nella farmacia del paese. A chiamarla il dottor Alessandro Desenzani che grazie ai suoi clienti è venuto a conoscenza di questa vicenda e ha subito contattato Angela per un colloquio con la figlia.

MonzaToday aveva raccontato la vicenda di Angela martedì. La donna, che ha 83 anni e vive a Sovico con la figlia Maria Teresa di 51 anni che presenta una fragilità, si era rivolta alla trasmissione “La Vita in diretta”. Davanti alle telecamere della trasmissione pomeridiana della Rai aveva raccontato il suo calvario. Da 28 anni Angela tutti i giorni accompagna e va a riprendere con la sua auto la figlia a Cesano Maderno; lì la donna lavora in una impresa di pulizie all'interno di un supermercato. Ogni giorno Angela percorre in auto circa 50 km: andata e ritorno due volte al giorno, ma adesso non ce la fa e aveva chiesto un aiuto per la sua Maria Teresa: un posto di lavoro più vicino a casa. Angela aveva precisato che per sua figlia era molto importate lavorare. “Rimanere a casa sarebbe un disastro, lei ha bisogno di essere impegnata e di stare a contatto con le persone”.

Il resto lo hanno fatto la forza dei media e dei social. Quando il dottor Desenzani ha scoperto questa storia, visto che era alla ricerca di una persona addetta alle pulizie, ha immediatamente contattato la signora Angela. Le telecamere della Rai nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio si sono precipitate nuovamente a Sovico e il collega Luca Forlani ha accompagnato le due donne al colloquio. “Sono felicissima - ha raccontato mamma Angela davanti alle telecamere -. Dopo 28 anni, forse la fortuna ha guardato anche me. Ho parlato a lungo con il dottor Desenzani; lo ringrazio. Sono davvero stanca di dover accompagnare avanti e indietro mia figlia a Cesano Maderno. Adesso per fortuna il lavoro è vicino a casa”. Maria Teresa è al settimo cielo e non vede l'ora di iniziare questa nuova avventura proprio vicino a casa.