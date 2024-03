"Non mangiarlo, adottalo": il tenero video (e banchetto benefico) dell'Enpa

Una Pasqua di festa davvero per tutti, agnelli e capretti compresi. Questo l’appello che l’Enpa di Monza lancia anche con un dolcissimo video realizzato dall’Ente nazionale protezione animali in tutta Italia. Un video molto di impatto, con quella carne in bella vista che in molti mangeranno per le feste che richiama però a quegli agnellini e capretti che vengono strappati alle loro mamme e destinati alla macellazione.

“Per questo ENPA non cessa il proprio impegno nel mantenere viva l’attenzione sul sacrificio di agnelli e capretti che si ripete in questo periodo, anche se è bene ricordare che agnello e capretto rientrano in rinomati piatti tradizionali come gli arrosticini abruzzesi o l’abbacchio a scottadito della cucina romana che vengono consumati tutto l’anno – si legge nella nota ufficiale -. L’Ente nazionale protezione animali si unisce alle altre associazioni animaliste nel sostenere una Pasqua etica senza carne e nel dire basta a queste crudeltà scegliendo, almeno per Pasqua, di non mangiare animali, di nessun tipo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E a Monza lo fa, non solo facendo diventare virale il dolcissimo video, ma anche facendo proposte culinarie diverse dove agnelli e capretti ci sono, ma sotto forma di dolci. Anzi Enpa Monza va oltre e lancia la proposta di adottare (a distanza) i 3 capretti fortunati strappati all’atroce destino e che sono nati proprio nel rifugio: Bon, Jack e Peggy. Adesso stanno crescendo e presto andranno a infoltire il già nutrito gruppo di ovini che ospitiamo (per info potete scrivere alle volontarie del Progetto Famiglia a Distanza ad adozioni.distanza@enpamonza.it).

Inoltre il 23 e il 24 marzo dalle 9 alle 18.30 a Monza in via Italia davanti alla chiesa delle Sacramentine i volontari dell’Enpa saranno presenti con il consueto banchetto benefico di Pasqua. Sarà possibile acquistare idee regalo ispirate al mondo degli animali, oltre che i dolci pasquali di Enpa Monza: colomba tradizionale con glassa alle nocciole (750g) con un’offerta di 12 euro; colomba senza canditi (750g) con un’offerta di 12 euro; colomba TuttiFrutti (1kg) con un’offerta di 16 euro e dolce vegano con gocce di cioccolato fondente (750g) con un’offerta di 20 euro. Quest'anno inoltre ci saranno anche le uova di Pasqua piatte (a 14 euro): cioccolato fondente, fondente con granella di nocciole e fondente con granella di pistacchio. I dolci saranno disponibili presso il rifugio di Monza in via San Damiano 21, visitabile nei normali orari di apertura, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30, sabato e domenica compresi. È, come sempre, possibile fare le ordinazioni via email o chiedere informazioni scrivendo a prenotazioni@enpamonza.it