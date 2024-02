Ztl, da oggi si riaccende un varco in città: i divieti e cosa c'è da sapere

Si riattiva a Monza un varco della Ztl, la Zona a traffico limitato. Da lunedì 26 febbraio - come comunicato dal municipio - sarà riattivato il varco della ZTL in Spalto Piodo. "Una pattuglia della Polizia Locale sarà presente sul posto, in orari diurni e serali, per garantire il rispetto della nuova viabilità e per fornire informazioni" specificano dal comune e per consentire a tutti di recepire le modifiche alla viabilità, per i primi 30 giorni "non saranno comminate sanzioni", garantiscono dagli uffici comunali.

Telecamere spente da luglio

Nell'area di Spalto Piodo, la Zona a traffico limitato era stata sospesa a luglio in via sperimentale. “Il ripristino della ZTL – aveva spiegato l’assessore alla Mobilità Giada Turato – serve a tutelare i pedoni e più in generale tutti quegli utenti della strada che, senza le limitazioni al traffico, rischiano la propria incolumità a causa del ridotto spazio di manovra per i veicoli in fase di ingresso e di transito per via Spalto Piodo".

Il pass per i residenti

I residenti in Spalto Piodo e coloro che hanno diritto (come da ordinanza n. 4066 del 21.02.2024) al pass di accesso e di transito nella ZTL dovranno farne richiesta a Monza Mobilità tramite il portale https://monzamobilita.it/ztl/ entro il 15 marzo 2024. Chi possiede un pass precedentemente rilasciato e in corso di validità non deve fare ulteriori richieste fino alla scadenza dello stesso). Coloro i quali, invece, hanno un pass ormai scaduto devono inviare nuova richiesta. La ZTL sarà disattivata limitatamente agli orari del mercato di piazza Cambiaghi: il giovedì dalle 6 alle 15:30 e il sabato dalle 6 alle 17.