Infortunio sul lavoro: 29enne finito al San Gerardo in codice giallo

Si è ferito a un dito sul posto di lavoro ed è stato trasportato al San Gerardo.

La chiamata al numero dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza 118 questa mattina, 20 febbraio, poco dopo le 7.30, per un infortunio sul lavoro avvenuto a Brugherio, in un'azienda sita in via Belvedere. Un uomo di 29 anni si è infatti ferito gravemente a un pollice.

Sul posto un'ambulanza dei volontari Soccorso Vimercate che hanno disposto il trasporto del giovane all'ospedale San Gerardo in codice giallo. Per chiarire la dinamica dell'accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Brugherio.