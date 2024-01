A Brugherio

/ Via Bruno Buozzi

Una discarica abusiva in strada a Brugherio: denuncia e maxi multa da 10mila euro

L'autocarro con il carico corrispondente a quello abbandonato in via Buozzi a Brugherio è stato immortalato dai varchi comunali e le telecamere hanno ripreso anche il mezzo in uscita pochi minuti dopo. Questa volta con il cassone vuoto