Abbandonano i rifiuti nel parcheggio del supermercato: sanzionate 4 persone

Invece di smaltire correttamente in discarica quei rifiuti, avevano deciso di lasciarli nel parcheggio dell'ex supermercato Pozzoli di Desio. Ma la polizia locale è riuscita a risalire agli autori del gesto e per loro è scattata una multa di 200 euro.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, dopo che alcuni cittadini hanno segnalato agli agenti della polizia locale la presenza di rifiuti abbandonati nell'area di sosta del supermercato ormai chiuso da tempo. I vigili, insieme agli operatori di Gelsia Ambiente, si sono recati sul posto per gli accertamenti del caso. Hanno controllato i rifiuti abbandonati e grazie ad alcuni indizi sono riusciti a risalire agli autori del gesto. Si tratta di 4 persone che non vivono a Desio, ma che hanno scelto la città brianzola come loro pattumiera. Per ognuno di loro scatterà una sanzione di circa 200 euro.

"Ringrazio la nostra polizia locale e Gelsia Ambiente per il lavoro di accertamento e indagine che ha permesso di identificare queste persone, non di Desio, che hanno preso la nostra città per la loro discarica. Controlli e sanzioni ci sono, che sia un segnale chiaro per tutti", ha scritto sul suo profilo Facebook il vice sindaco Andrea Villa.

Purtroppo quello dell'abbandono dei rifiuti è un problema che colpisce molti comuni della Brianza. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale di Brugherio avevano rintracciato e sanzionato un imprenditore di Cologno Monzese che dopo aver smontato una vecchia cucina a un cliente l'ha abbandonata in mezzo alla strada, invece che smaltirla correttamente in discarica.