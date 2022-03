Si apposta nel parcheggio e accoltella la moglie mentre esce per andare al lavoro

Ha viaggiato per quasi mille chilometri, da Bari a Limbiate, portandosi con sé con un coltello a serramanico e probabilmente un bagaglio di rabbia violenta. Poi si è appostato sotto casa della moglie - da cui si stava separando - e ha aspettato che nel cuore della notte lei uscisse di casa per andare al lavoro. E a quel punto è scattato l'agguato.

Sono state le urla disperate della donna - 50 anni - ad attirare l'attenzione dei residenti che hanno subito allertato il 112 e chiesto l'intervento dei soccorsi. E' successo alle quattro della nottata tra mercoledì e giovedì, in un piazzale di via Fiume a Limbiate nel cuore di un quartiere residenziale di palazzi e villette.

Le coltellate in strada alla moglie

Quando sul posto sono giunti i mezzi di emergenza del 118 in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri della compagnia di Desio la donna era a terra, sull'asfalto, in una pozza di sangue. Soccorsa dal personale del 118 con ferite alla schiena, la 50enne è stata accompagnata allospedale San Gerardo di Monza. I militari hanno subito bloccato l'uomo che si trovava ancora nel piazzale con le mani e i vestiti sporchi di sangue e un coltello a serramanico addosso. Per lui, 54 anni, sono scattate le manette: dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

La separazione e l'agguato

Secondo quanto al momento emerso la coppia si stava separando: l’uomo, che vive abitualmente a Bari, avrebbe raggiunto la donna che è domiciliata a Limbiate e avrebbe atteso nascosto nel parcheggio pubblico che la 50enne uscisse di casa per andare al lavoro, aggredendola di spalle, per poi colpirla con diverse coltellate alla schiena. Il 54enne è stato accompagnato in carcere, in attesa di essere interrogato.