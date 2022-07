"Utilizzate l'acqua solo per uso alimentare, domestico ed igienico": l'ordinanza del sindaco

Usate l'acqua potabile con parsimonia, nessuno spreco soprattutto in queste settimane di forte siccità. Questo il contenuto dell'ordinanza firmata dal sindaco di Lissone Laura Borella.

"Per evitare un uso impropriodi una risorsa essenziale in questa fase, il provvedimento dispone che su tutto il territorio comunale siano attuate alcune limitazionia partire dall’irrigazione e annaffiatura di giardini e prati, che sarà comunque consentita dalle ore 20 di sera fino alle ore 6 della mattina - si legge nel documento ufficiale -. Non è permesso, inoltre, il prelievo e consumo di acqua potabile per lavare cortili, piazzali e veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti di autolavaggio. Non è consentito il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine private, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua, fatta eccezione per fontane naturalistiche e specchi d’acqua con la presenza di fauna e flora ittica. Da evitare tutti gli usi dell’acqua potabile diversi da quello alimentare, domestico ed igienico".

Il sindaco invita tutta la cittadinanza ad attuare comportamenti responsabili e sostenibili volti ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile,moderando il consumo, adottando alcuni accorgimentinello stile quotidiano di vita ed evitando sprechi per preservare un bene naturale prezioso.