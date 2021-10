Aereo precipita a Milano: almeno 8 morti

Un aereo è precipitato domenica intorno alle 13 a Milano e otto persone hanno perso la vita nell'incidente. Il velivolo - decollato da Linate e diretto a Olbia - ha perso quota fino a cadere in via Marignano, a poca distanza dalla fermata della metropolitana della linea M3 San Donato. L'incidente si è verificato nell'area nei pressi della metro gialla, che ha capolinea San Donato. Secondo i primi riscontri il piccolo aereo (un Piper) avrebbe perso rapidamente quota fino a colpire un edificio disabitato. Il palazzo è andato in fiamme.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della polizia di Stato, vigili del fuoco, i carabinieri, il personale di Areu 118 (con 5 ambulanze, l'elisoccorso e automedica). Il traffico aereo su Linate è stato sospeso. Sembra che l'aereo sia proprio partito dal city airport meneghino diretto in Sardegna.

A bordo, dai primi riscontri, sembra ci fossero il pilota e sette passeggeri. Nessuno di loro è sopravvissuto come confermato da fonti di Areu (Azienda Regionale Emergenza e Urgenza). Al momento sono in corso le verifiche di eventuali altre persone coinvolte o ferite e le operazioni di identificazione dei corpi. Sembra che a bordo ci fossero passeggeri stranieri.