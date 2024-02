Incendio del camion di vernici: "Tenete ancora le finestre chiuse ed evitate di fare sport all'aperto"

"Invito i cittadini in via precauzionale a tenere ancora le finestre chiuse e ad evitare di fare sport all'aria aperta nella zona dove è avvenuto l'incendio". A parlare questa mattina, martedì 20 febbraio, alla redazione di MonzaToday è la sindaca di Caponago, Monica Buzzini.

Nel tardo pomeriggio di ieri, in paese si è verificato un grave incidente. Un camion che trasportava vernici - per motivi ancora in fase di verifica - ha preso fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco con l'autopompa e l'autobotte dalla sede centrale di Monza, l'autobotte da Gorgonzola, il nucleo N.B.C.R. (Nucleare, biologico chimico radiologico) e la vettura del funzionario di guardia. L'incendio è scoppiato mentre il camion telonato stava percorrendo la rotonda di via Galilei.

Buzzini ha subito attivato i contatti con la prefettura, Arpa e Ats per avere aggiornamenti in merito a eventuali pericoli per la salute dei cittadini. La grossa e nera nube di fumo si vedeva anche a distanza. Intanto durante la serata e la nottata è stato rimosso il mezzo.