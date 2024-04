Azzannato e aggredito da tre cani in piazza con la sua cagnolina, 60enne in ospedale

E' successo tutto in pochi istanti, senza che potesse rendersene conto. Ha parcheggiato la sua auto, ha fatto scendere la sua cagnolina Lilly e si è fermato, con la piccola jack russel volpina di 14 anni al guinzaglio, in una piazzetta davanti a un bar a Brugherio. Un'uscita veloce, per prendere una boccata d'aria e giocare una schedina. Pochi istanti che però si sono presto trasformati in una terribile disavventura che ha visto l'uomo, sessant'anni, finire in ospedale. E temere per la sua piccola cagnolina.

A raccontare quanto avvenuto nel pomeriggio di sabato 30 marzo, in piazza Europa, a Brugherio è Milena (nome di fantasia), parente dell'uomo che si è subito occupata della cagnolina Lilly mentre i familiari accompagnavano l'uomo in pronto soccorso.

"Prima di entrare al bar ha fatto scendere la cagnolina, giusto il tempo di fare i bisogni e ha subito sentito Lilly piangere e alzando lo sguardo ha visto due o forse tre (non lo ricorda bene) pastori tedeschi tutto intorno. L'hanno morsa e lui per difenderla ha iniziato a stringerla a sè con il guinzaglio, per tenersela vicina" racconta la donna che di professione è anche educatrice cinofila e i cani li conosce bene. "Lui nel tentativo di difendere la cagnolina ha rimediato un morso profondo al polpaccio ed è caduto a terra, ha sbattuto la testa e ha l'occhio tutto livido. D'istinto ha scalciato per allontanarli e i cani sono scappati" prosegue.

"I cani erano liberi, senza guinzaglio: saranno scappati da qualche proprietà o lasciati senza governo" spiega Milena che in seguito all'accaduto ha rivolto anche un appello. "Nessuno sembra aver visto la scena eppure il bar era aperto e presumo ci fosse gente a passeggio. Nessuno lo ha potuto aiutare e per fortuna è riuscito ad alzarsi e risalire in auto pieno di sangue e con la Lilly ferita".

Mentre l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso, sottoposto anche a una tac e dimesso con un trauma cranico, una ferita alla gamba e dieci giorni di prognosi, della cagnolina si è occupata Milena. "Ha riportato una profonda lacerazione nelle parti intime e alla coscia. Al posto della Lilly che adesso non sappiamo nemmeno se riuscirà ad affrontare una operazione perchè ha 14 anni, poteva esserci mio nipote che ha 2 anni o mia sorella di 16 anni con la sua maltesina" prosegue Milena.

L'uomo si è presentato presso la stazione dei carabinieri di Brugherio per denunciare il fatto. "Abbiamo sporto denuncia" precisa Milena che dopo l'accaduto è tornata nella piazzetta per vedere se riusciva a rintracciare i cani o il proprietario. "Sono andata a citofonare in tutte le case che si affacciano sull'area ma nulla. Io amo i cani, questo è indubbio ma non è ammissibile che ci siano persone che possiedono animali e non hanno cura della loro gestione. Un anno fa la mia border è stata aggredita in campagna da un altro cane. Io non ce l'ho con i cani ma con chi non ne ha cura nella gestione perchè non è uno scherzo. Io stessa ho una cucciola di tre mesi e spesso sono costretta a prenderla in braccio perchè tanti cani lasciati liberi le corrono contro. Chi sceglie di adottare o accogliere un cane dovrebbe fare un percorso per la gestione o si deve istituire un patentino".

"Ha un occhio tumefatto come se qualcuno gli avesse tirato un pugno in faccia" spiega Milena "e deve stare a riposo invece Lilly sta male. Ha paura di tutto, non vuole uscire e appena vede altri cani scappa in mezzo alle gambe del suo padrone". La famiglia ora cerca eventuali testimoni per l'accaduto che possano aver visto la scena o rintracciare o riconoscere i cani protagonisti dell'aggressione che si profila come reato di lesioni personali colpose.

Se qualcuno avesse una segnalazione può scrivere una mail alla redazione all'indirizzo monzatoday@citynews.it e verrà inoltrata al destinatario.