"Aggredito da dieci persone", soccorso a Monza un 25enne: indaga la polizia

Martedì pomeriggio in via Valosa sono intervenute le volanti della polizia di Stato insieme a un'ambulanza del 118. All'origine dell'accaduto sembrerebbe esserci una questione relativa a una compravendita di un'automobile

Un uomo di venticinque anni è stato soccorso nel pomeriggio di martedì 9 marzo a Monza, in via Valosa dopo una presunta aggressione avvenuta all'interno di un'area privata. Le volanti della Questura di Monza sono intervenute intorno alle 15.30 su segnalazione del 118 che ha inviato sul posto, nella proprietà situata al confine con il comune di Cinisello Balsamo, un'ambulanza.

In via Valosa il personale sanitario e gli agenti della polizia di Stato hanno rintracciato solo la vittima, un ragazzo di 25 anni di origine romena, titolare di un autosalone con sede a Nova Milanese. Secondo quanto riferito dal 25enne sarebbe rimasto vittima di una aggressione avvenuta nell'area privata a opera di una decina di persone sconosciute.

L'aggressione - secondo quanto emerso - sarebbe da ricondursi a una compravendita di un'autovettura. I presunti aggressori si sarebbero poi allontanati a bordo di auto con targhe straniere. Il 25enne invece è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito in ospedale in codice verde per accertamenti al Niguarda di Milano. Indagini in corso.