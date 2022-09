Aggressione nella notte: una donna di 42 anni finisce in ospedale

E' intervenuta l'equipe sanitaria di Seregno Soccorso questa notte poco dopo le 1,30 in via Montello. A far scattare le sirene del mezzo di soccorso la chiamata al 118 per un'aggressione che ha coinvolto una donna di 42 anni. L'episodio è successo nei pressi di alcuni noti locali di ristorazione e intrattenimento a poche decine di metri della superstrada Ss36 all'altezza del civico 27.

Portata all'ospedale di Desio

La donna dopo essere stata soccorsa è stata portata per accertamenti al vicino ospedale di Desio in codice giallo. Ancora da ricostruire la dinamica dell'aggressione e sono gli in corso gli accertamenti del caso per fare luce sull'episodio violento.