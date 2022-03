Da Monza al confine con l'Ucraina: un nuovo camion di aiuti per gli animali

L’Ente Nazionale Protezione Animale - è impegnato sin dalle prime ore dell’invasione russa in Ucraina per aiutare gli animali e ovviamente anche le persone. Tutta le rete di Sezioni e Delegazioni ENPA in Italia è impegnata su vari fronti e con varie iniziative, a cominciare dalla partecipazione a manifestazioni per la pace. Sul piano operativo, ENPA ha già inviato diverse tonnellate di aiuti per gli animali da compagnia in Polonia, Ungheria e nelle zone di confine con l’Ucraina della Romania. L’ultima consegna è di venerdì mattina, 19 marzo: nel rifugio “Saved by the Vet” di Solca, in Romania settentrionale, sono stati scaricati i tre bancali inviati dalla Sezione ENPA di Arzignano.

Nei giorni scorsi sono arrivati a destinazione gli aiuti inviati di altre Sezioni ENPA, tra cui Savona, Monza d Brianza, Treviso e Parma. Si tratta di aiuti che le Sezioni hanno raccolto a livello locale, poi affidati a ucraini rientrati nel loro paese. "Lunedì 21 marzo partirà da Verona il primo invio completamente gestito da ENPA che comprenderà gli aiuti raccolti da tutte le altre Sezioni ENPA e inviati all’hub logistico ENPA di Verona, appunto. Sarà il primo di diversi invii: i beni andranno a Tulcea, nel sud della Romania, in un deposito ENPA a ridosso del confine con Ucraina. Al deposito di Tulcea potranno arrivare a rifornirsi i volontari ucraini della zona sud-occidentale del Paese, fino a Odessa. Secondo un protocollo già definito da ENPA con le associazioni locali, i volontari ucraini saranno accompagnati fino alla frontiera con la Romania da militari armati e poi scortati nella distribuzione degli aiuti nelle aree direttamente interessante dai combattimenti. La distribuzione avverrà insomma in sicurezza, se di “sicurezza” si può parlare in uno scenario apocalittico come quello ucraino" spiegano dalla sezione monzese.

Sabato 19 marzo sono partiti dal rifugio di via San Damiano due furgoni carichi di alimenti e altri materiali diretti a Verona, da cui partirà un primo invio diretto a Tulcea. Il materiale è stato raccolto dalle sezioni ENPA di Monza e Brianza, Voghera (PV) e Merate (LC) e dalle associazioni Ti Affido Fido Aps di Gorgonzola (MI) e Nidia Odv di Novate Milanese (MI). Grazie alla generosità di quanti hanno voluto dare il proprio sostegno al martoriato popolo ucraino, i due furgoni hanno portato a Verona 902 kg di cibo secco per cani e 410 kg per gatti, 47 kg di cibo umido per cani e 72 kg per gatti, oltre a 8 kg di materiale sanitario, 17 trasportini e un centinaio tra guinzagli e collari.