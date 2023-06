Sono 350 le piante che verranno abbattute nei prossimi giorni all'interno del Bosco delle Querce a Seveso. L'intervento è iniziato nella giornata di mercoledì 14 giugno e proseguirà nelle prossime giornate.

Le operazioni sono condotte da una squadra di operai di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) e hanno come finalità la messa in sicurezza di alcune porzioni del Bosco delle Querce con un importante intervento forestale attraverso cui verranno abbattute circa 350 piante appartenenti a differenti specie e classi diametriche. "Si tratta di piante decedute a causa dell’andamento estremamente siccitoso delle stagioni primaverili ed estive dell’ultimo triennio e che costituiscono una fonte di pericolo causato dal possibile schianto dell’intero albero o di branche e rami" spiegano dal comune di Seveso, illustrando le motivazioni dell'abbattimento.

"L’intervento è stato discusso e approvato nel corso dell’ultima riunione del Comitato Tecnico Scientifico (di cui fanno parte i rappresentanti di Regione Lombardia, ERSAF e dei due Comuni di Seveso e Meda) di inizio giugno in cui proprio ERSAF segnalava la presenza di questi esemplari deceduti, la grande maggioranza dei quali andava abbattuta rapidamente proprio per garantire l’incolumità dei tanti visitatori del Bosco delle Querce nella bella stagione".

Al posto delle piante abbattute non ne verranno piantumate di nuove e almeno inizialmente non verranno sostituite "in quanto precedentemente piantumate in maniera più intensiva rispetto ad una situazione di naturalità e, in alcuni casi, con esemplari non autoctoni" concludono dall'ente.