In Brianza un sabato sera di alcol e violenza

Una serata e una nottata di lavoro per gli operatori del 118 e per le forze dell’ordine. Fortunatamente senza serie conseguenze. Diversi gli interventi per soccorrere persone che avevano alzato troppo il gomito, ma anche per soccorrere persone che erano state aggredite.

Poco dopo la mezzanotte di domenica 7 maggio a Brugherio in via degli Artigiani sono scattati i soccorsi in codice giallo per un ragazzo di 18 anni che aveva bevuto troppo. Fortunatamente le condizioni del giovane erano meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato ed è stato trasferito in codice verde al Policlinico di Monza.

Verso la 1.15 ancora una richiesta di intervento per problemi con l’alcol. A stare male a Monza in corso Milano una persona (di cui non si conoscono sesso ed età). I soccorsi sono stati inviati in codice giallo, ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Un’ora dopo, intorno alle 2.25, un terzo intervento sempre legato ad un uso eccessivo di alcol. A Monza in via Boccaccio si è sentita mala una ragazza di 18 anni. I soccorritori sono arrivati in codice giallo, ma per la giovane non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Gli operatori del 118 e le forze dell’ordine sono stati impegnati anche in interventi in seguito ad aggressioni, fortunatamente nessuna con esiti gravi. La prima poco prima della 1 a Seregno in piazza Concordia dove è rimasto coinvolto un uomo di 48 anni. Sul posto sono giunti i carabinieri e i soccorritori. L’uomo è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Desio.

Poco dopo le 3 ancora un’aggressione, questa volta a Carate Brianza in via della Valle. Vittima un ragazzo di 25 anni. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo, sul posto anche i carabinieri. Il giovane è stato trasferito all’ospedale di Carate sempre in codice giallo.