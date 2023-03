In Brianza (ancora) una serata di alcol e di violenza

Ancora un fine settimana di alcol e violenza per le strade della Brianza. Ancora sirene e soccorsi in aiuto di chi sta male per aver bevuto troppo. E spesso sono proprio i fumi dell’alcol anche all’origine delle risse e delle aggressioni. Proprio come è avvenuto anche in questo secondo fine settimana di marzo.

Gli interventi per intossicazioni etiliche sono iniziati nell tardo pomeriggio di ieri, sabato 11 marzo. Il primo intervento intorno alle 18.20 a Seregno, per un uomo di 51 anni che stava male in via Cavour. Sono arrivati i soccorsi in codice verde, ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale.Soccorsi poi sempre per problemi di alcol a Monza. Alle 19.30 i soccorritori sono andati in via Borgazzi in soccorso di una donna di 50 anni che è stata trasferita poi in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Desio.

Sempre alle 19.30 sirene a Vimercate alle Torri Bianche per un uomo di 35 anni che aveva alzato troppo il gomito. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice giallo; l’uomo è stato poi trasferito al pronto soccorso di Vimercate in codice verde. L’ultimo intervento per intossicazione etilica questa mattina poco dopo le 3 a Lissone lungo la Valassina. A star male un ragazzo di 24 anni. Areu ha inviato l’ambulanza in codice giallo, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Infine sabato sera intorno alle 22.30 a Lissone in via Madre Teresa c’è stata una rissa. Sul posto i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto e i soccorritori del 118 giunti in codice giallo. Per ora non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.