Palestra allagata e un fiume di acqua in strada: i danni del nubifragio a Giussano

Acqua, pioggia e fango. A Giussano è tempo della conta dei danni dopo il violento nubifragio che tra la serata di lunedì 3 la notte di martedì 4 luglio si è abbattuto sulla città e sulla zone della Brianza tra Seregno e Verano Brianza.

“La situazione è critica, serviranno giorni per ripristinare tutti i servizi e per poter effettuare una stima esatta dei danni: un evento atmosferico di straordinaria entità ha duramente colpito la nostra città che si è ritrovata con un terribile risveglio. Ringrazio fin d’ora tutte le persone che stanno lavorando per far sì che l’emergenza rientri nel più breve tempo possibile” ha detto il sindaco, Marco Citterio, tirando le somme di una giornata difficile.

Il sindaco di Giussano, Marco Citterio, sta seguendo l’evolversi del nubifragio che nella notte, attorno alle 5, ha colpito il territorio causando allagamenti prevalentemente a immobili comunali e palestre. I danni principali interessano il municipio, la sede della Polizia Locale e le auto in uso agli agenti; coinvolte anche la scuola media “Alberto da Giussano”, la scuola primaria “Carlo Porta” (in entrambi i casi i danni principali interessano le palestre) e la primaria “Gabrio Piola”. Alcune segnalazioni relative a situazioni critiche sono giunte anche dal Parco di Villa Sartirana dove si registra la caduta di una pianta e dalla struttura che ospita Residenza Amica. "In tutti i casi, non vi sono danni a persone" precisano dal comune.

Sul territorio, fra le arterie più duramente colpite figurano via Milano, via D’Azeglio e via Cavour, allagato il parcheggio di via Porta, mentre in via Dante e in viale Monza la pressione dell’acqua ha causato danni, seppur limitati, al manto stradale. Il forte vento ha poi causato la caduta di rami e di recinzioni dei cantieri in essere. Sono in corso numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per scantinati allagati, mentre la circolazione stradale è stata fortemente condizionata da auto in difficoltà a causa dell’alto livello di acqua in prossimità di alcune aree di sosta e di svincoli situati nei pressi della SS 36.

I tecnici comunali, di concerto con Protezione Civile, Gelsia Ambiente, BrianzAcque e operai specializzati, stanno intervenendo per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali. Anche il Municipio è temporaneamente chiuso al pubblico. “E’ un evento atmosferico di proporzioni ingenti, i cui effetti si riflettono, purtroppo, nella grave situazione che stiamo vivendo – aggiunge il sindaco Citterio – Abbiamo già chiesto una pulizia straordinaria delle strade del territorio e un intervento manutentivo dei chiusini. Il Comune mantiene la propria operatività concentrandosi, in questi giorni, sulla risoluzione dell’emergenza”.

"Una perturbazione fino a 10 volte più forte del normale"

Le anomale precipitazioni riscontrate la notte scorsa sono certificate anche dai dati raccolti dal Centro meteorologico, secondo cui il temporale che si è abbattuto su Giussano la notte scorsa è stato caratterizzato da gradine e raffiche di vento tra 30-50 km/h. L'eccezionale evento meteo ha fatto registrare accumuli tra i 60 mm nella zona Sud di Giussano e i 110 mm nella zona Nord. Dai dati del pluviometro, è stata registrata una concentrazione di pioggia pari a 100l/m2 con picco (rain rate max) di 300 mm/h. Tali dati, a Giussano, non si registravano da almeno 10 anni. Durante il temporale è stata registrata una marcata differenza fra le precipitazioni che hanno interessato le zone nord e sud della città.

Nella zona nord della città si sono registrati accumuli di 100mm in un’ora con picchi superiori ai 300mm; tenuto conto che un fenomeno atmosferico mediamente registra accumuli intorno ai 30mm, si può ben comprendere l’eccezionalità dell’evento che ha colpito Giussano.

La perturbazione che ha investito il nostro territorio è stata mediamente 3 volte piu’ forte di una perturbazione normale con picchi di forza 10 volte superiore alla media.