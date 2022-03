Ambulanti abusivi: in 9 "pizzicati" dalla polizia locale

Stavano vendendo merce alimentare e non, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. La polizia locale di Seregno ha "pizzicato" 9 ambulanti abusivi vicino allo spazio del mercato di piazza Linate.

I controlli sono avvenuti ieri mattina, sabato 26 marzo. Gli agenti hanno indentificato 9 persone che stavano vendendo cibo e prodotti non alimentari anche se sprovvisti dei permessi. La merce è stata sequestrata e gli ambulanti abusivi sono stati sanzionati. Inoltre durante le operazioni di controllo i vigili hanno recuperato circa 2 grammi di hashish. La droga era di un uomo che pare ne avesse appena consumata nei bagni pubblici. L'uomo è stato segnalato alla prefettura di Monza per la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative previste per la detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

"Gli interventi hanno riscosso apprezzamento da parte dei commercianti ambulanti, per l'innalzamento dei livelli di sicurezza e cura del mercato cittadino settimanale - fanno sapere dal comando della polizia locale di Seregno -. Le attività sono inquadrate in un più ampio contesto di controlli, che coinvolge anche la regolarità dello svolgimento della attività anche degli esercenti titolari di licenza. Le azioni di controllo proseguiranno per tutto l'anno con il contributo e l'intervento dei nuclei specialistici del reparto operativo".