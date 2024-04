Smonta il tetto di eternit e le lascia in giardino, denunciato: rischia multa da 26mila euro

Rischia l'arresto con una pena da 3 mesi a 1 anno e una multa che da 2.600 euro potrebbe arrivare a 26.000 un cittadino brugherese denunciato dalla polizia locale per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

La pattuglia è giunta in una via della zona Ovest della città dove qualcuno aveva segnalato agli uffici del comune un presunto smaltimento non autorizzato di lastre in amianto. Una volta sul posto il personale ha notato che il proprietario di un edificio aveva, autonomamente e senza utilizzare le previste prescrizioni, rimosso ed accatastato la copertura in eternit nella porzione di giardino posta sul retro della propria abitazione.

L'uomo ha spiegato agli agenti che le lastre, di dimensione circa 5 metri quadrati complessivi, erano state smontate da lui e appoggiate al suolo in attesa di successivo smaltimento ma creando così di fatto "un deposito incontrollato di rifiuti potenzialmente pericolosi", come precisato da comando di polizia locale.

Per il proprietario è scattata una denuncia per il reato di cui all’art 256 del D.lgs 152/2006 - Testo Unico dell’Ambiente, per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata che, nel caso di rifiuti pericolosi, prevede la pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. E l'area è stata sequestrata.