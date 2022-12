L'anziana donna sventa la truffa ma poi entra in panico e chiama la polizia

Aveva capito fin da subito che c'era puzza di bruciato. Strana la telefonata di quel presunto maresciallo dei carabinieri che l’avvertiva che sua figlia si trovava in caserma in stato di fermo e che avrebbe dovuto pagare una sanzione di 6mila euro per liberarla. Così che la donna - una signora di 84 anni di Monza - ha subito interrotto la conversazione senza fornire dati. Ma poi è stata presa dalla paura: il panico che magari quella non fosse una bufala. A quel punto è lei stessa che ha alzato la cornetta e ha telefonato alla polizia di Stato.

Una storia carica di umanità quella che arriva dalla questura di Monza e che racconta la vicenda avvenuta in questi giorni che precedono il Natale all'anziana donna che è riuscita a sventare la truffa ma che poi, colta dalla paura, ha chiesto l'intervento degli agenti. Una squadra della volante si è così precipitata a casa della signora che solo all'arrivo dei poliziotti si è un po' tranquillizzata. Ha spiegato agli agenti che quel fantomatico maresciallo le aveva detto che sua figlia era in caserma perché aveva violato il codice della strada e che quindi, per poterla riabbracciare, avrebbe dovuto pagare 6mila euro. Quella storia le sembrava talmente assurda, ma poi si è fatta prendere dalla paura che forse c'era qualcosa di vero.

Gli agenti della questura di Monza l'hanno rassicurata: era stata brava a non cadere nella trappola del truffatore. A quel punto la donna si è calmata e ha confidato ai suoi 'angeli in divisa' momenti molto intimi della sua vita, le piccole gioie e i dolori, le difficoltà della vita di tutti i giorni. E con le lacrime agli occhi ha voluto offrire loro qualcosa da mangiare prima di congedarli con una foto e soprattutto un sorriso.

Come sempre quando si ricevono telefonate 'particolari' come quella ricevuta dalla 84enne monzese invece di fornire dati e informazioni bisogna interrompere subito la comunicazione e come ha fatto la signora telefonare al 112.