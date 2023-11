A Seregno ha aperto un nuovo supermercato Aldi. Il punto vendita, il 55esimo in Lombardia della catena della grande distribuzione organizzata e il settimo in provincia di Monza e Brianza, è stato inaugurato nella mattinata di giovedì 30 novembre alla presenza dell'assessore all’edilizia privata e pianificazione territoriale del comune di Seregno Giuseppe Borgonovo.

Il nuovo negozio si trova in via Milano 62 e, spiegano da Aldi, "è frutto della ristrutturazione di un edificio precedentemente destinato alla vendita di mobili e vanta una superficie commerciale di circa 1.200 quadrati". Certificato con classe energetica A2, lo store mette a disposizione dei clienti anche 64 posti auto gratuiti e due colonnine di ricarica per vetture elettriche con una portata di 22KW. I lavori per la nuova apertura hanno previsto anche la piantumazione di alcuni nuovi alberi che, oltre a rendere più piacevole il paesaggio, contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria.

Con la nuova apertura sono stati creati 15 posti di lavoro con 1.007 collaboratori nella regione. "L’azienda raggiunge così il traguardo di 169 negozi in Italia per un totale di 3.218 persone impiegate, proseguendo il piano di espansione nel Nord e portando nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale" commentano da Aldi.