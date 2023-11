A Seregno, in Brianza, apre un nuovo supermercato. Si tratta del nuovo punto vendita Aldi in via Milano 62. L'inaugurazione del nuovo negozio della catena della Grande Distribuzione Organizzata che sorge laddove prima c'era un punto di vendita di mobili è fissata per il prossimo giovedì 30 novembre: "uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori, il negozio, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle ore 9:00 alle 20:00, offre un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato in modo efficace e intuitivo che permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità" spiegano dall'azienda.

"Il nuovo punto vendita è frutto della ristrutturazione di un edificio precedentemente destinato alla vendita di mobili e vanta una superficie commerciale di circa 1.200 m2" si legge nella presentazione. Certificato con classe energetica A2, lo store mette a disposizione dei clienti anche 64 posti auto gratuiti e due colonnine di ricarica per vetture elettriche con una portata di 22KW. I lavori per la nuova apertura hanno previsto anche la piantumazione di alcuni nuovi alberi che, oltre alla funzione estetica, contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria.

Nel punto vendita 15 nuove assunzioni

La nuova apertura a Seregno porta il numero di negozi a insegna Aldi nella provincia di Monza e Brianza a quota 8 mentre 55 sono gli store in Lombardia. Il taglio del nastro ha contribuito alla creazione di 15 nuove opportunità lavorative, per un totale di 1.007 collaboratori nella regione.

Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (VR) e Landriano (PV) - e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 7.100 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi oltre 186.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda offre ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente.