Apre lo Spazio 37: un aiuto alle persone fragili e a quelle che vivono in strada

Anche se la giornata è tutt'altro che autunnale e le temperature ancora miti da oggi, sabato 16 ottobre, a Monza inizia la 'stagione' del Piano Freddo.

Apre ufficialmente le porte lo Spazio 37, il centro comunale di via Borgazzi 37, dove da anni durante la stagione autunnale e invernale vengono accolte le persone che vivono in condizioni di fragilità. Uomini e donne senza fissa dimora che, altrimenti, dovrebbero affrontare le serate e nottate impervie in mezzo alla strada.

Organizzazione in tempo di covid

Lo Spazio37 rimarrà aperto fino al 17 aprile 2022. Lo storico ex deposito degli autobus è stato trasformato in una vera e propria casa dove le persone che stanno affrontando una situazione di fragilità trovano un porto sicuro: un letto caldo e pulito dove dormire, bagni e docce dove potersi lavare ogni giorno, cambi di abito, colazione e cena, e soprattutto la certezza di non essere soli. Di poter scambiare quattro chiacchiere con i volontari.

Naturalmente anche quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, la struttura si è dovuta riorganizzare con spazi più ridotti: verranno accolti un massimo di 15 uomini e di 2 donne. Saranno presenti cinque volontari che indosseranno una pettorina di riconoscimento. Saranno coordinati da un referente e in costante contatto con il referente del Piano freddo e con quello dei Servizi sociali. Dalle 23 alle 8 ci sarò un volontario che garantirà il presidio notturno, per permettere a tutti gli utenti di riposare in totale tranquillità. Poi la mattina, dopo la sveglia, verrà offerta la colazione calda e gli utenti dopo dovranno lasciare la struttura. Lo Spazio37, infatti, durante la giornata rimarrà chiuso.

Si entra solo con green pass

Tutti gli utenti dovranno essere provvisti di green pass e dovranno aver fatto la Mantaoux. Gli ingressi saranno scaglionati dalle 20 alle 21.30, a tutti verrà consegnata una mascherina chirurgica che dovrà essere sempre indossata, e gel disinfettante per le mani. Per accedere allo Spazio37 bisogna telefonare allo 039.836098.

Un esercito di volontari

Il Piano Freddo, coordinato dal Comune di Monza, vede anche la stretta collaborazione delle associazioni di volontariato del territorio. Un aiuto dalla Caritas, dai Frati Minori, dalla San Vincenzo, dall'Ordine Francescano Secolare, dai City Angels, dalla Croce Rossa Italiana, dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni di Muggiò, dalla Chiesa Evangelica un Nuovo Giorno, dai Volontari per l'Inclusione Sociale, dagli Scout, dall'Associazione Avvocati di Strada, dalla Comunità Nuova, dal Consorzio Comunità Brianza, dalla Cooperativa lotta contro l'emarginazione, dalla rete Pane e Rose, dal Campo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta di Seregno, dai Good Guys di Monza, dalla Fondazione Cumse di Cinisello Balsamo e dall'Armadio dei Poveri.

Si raccolgono indumenti e coperte

Naturalmente è fondamentale e prezioso l'aiuto dei cittadini: all'inizio di ottobre grazie alla raccolta annuale la dispensa dello Spazio37 è stata riempita con cibo, detersivi e prodotti per l'igiene intima. Inoltre per tutta la durata del piano freddo è possibile donare coperte, felpe, camicie, jeans, cappellini di lana, guanti, scarpe da tennis tutto lavato e in buono stato. La consegna tutte le sere dalle 20 alle 22.