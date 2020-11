Arcore, incendio in una villetta: a fuoco il tetto

Intervento dei vigili del fuoco ad Arcore nella serata di mercoledì 18 novembre. In via XXIV Maggio intorno alle 22 sono intervenuti i pompieri con un'autopompa da Monza e Vimercate e un'autoscala e un carro soccorso dal comando provinciale.

A prendere fuoco è stato il tetto di una villetta di due piani: le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverso tempo e non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo che non ha così interessato l'intero edificio: le fiamme hanno distrutto una porzione di circa 20 metri quadrati di copertura.

Sul posto anche le forze dell'ordine. Indagini in corso per risalire alle cause all'origine dell'incendio che potrebbe essere legato al malfunzionamento di una stufa.