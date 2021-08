Addio Sophie, la bambina che aveva commosso la Brianza

I suoi genitori e i tantissimi amici 'virtuali' brianzoli hanno sperato fino all’ultimo. Ma in una calda domenica d’agosto Sophie è spirata.

Grande dolore nella sede dell’Armadio dei poveri di Monza: domenica 8 agosto è morta, nell’ospedale milanese dove da mesi era ricoverata, la piccola Sophie, una bambina brianzola che con la sua storia aveva commosso il web.

Sophie era una bambina di neanche un anno, che viveva in Brianza con i genitori. La mamma a maggio si era rivolta all’associazione monzese gestita da Roberta Campani: aveva bisogno di una confezione di fermenti lattici perché la sua bambina da giorni aveva problemi intestinali. Roberta, come spesso succede, aveva consegnato personalmente quanto richiesto, unito anche a un sacchetto con un po’ di alimenti di prima necessità e ad alcuni pannolini.

Poi, a distanza di alcune settimane, la mamma della piccolina ha chiesto di nuovo aiuto all’associazione monzese. Si trovava insieme al marito in ospedale: la bambina era stata ricoverata in gravi condizioni. I medici, purtroppo, le avevano diagnosticato una patologia molto seria.

A quel punto era iniziata una gara di solidarietà che aveva coinvolto anche diversi negozianti di Monza e Brianza. Una raccolta di monetine per aiutare la piccola Sophie. L’associazione aveva aperto anche un conto corrente per sostenere i genitori della piccola, che per tutti questi mesi sono rimasti al fianco della loro bambina.

Anche Roberta Campani non li ha mai abbandonati, diventando anche per la giovane coppia un punto di riferimento. Proprio un mese fa la mamma della piccola Sophie aveva scritto sulla pagina Facebook dell’Armadio dei poveri: “Grazie Roberta, ti vogliamo bene. Grazie che sei sempre vicina a noi e alla mia Sophie. Hai fatto di tutto e di più per noi. Adesso è il momento di pregare e di sperare in Dio”.

Purtroppo la bambina è morta in una calda e soleggiata domenica di agosto. L’annuncio, sempre sui social, dove Roberta Campani ha scritto: “La nostra piccola Sophie è volata in cielo”.