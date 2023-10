Il primo furto in appartamento a 9 anni: arrestata la baby ladra (che oggi ha 24 anni)

Il primo colpo lo aveva messo a segno quando aveva appena 9 anni. Nel 2008 era stata sorpresa a Padova e indagata insieme ad altri ragazzini per il furto in abitazione. Attività illecita che, però, la giovane non ha mai abbandonato e ha proseguito nel corso degli anni con altri furti e reati contro il patrimonio un po’ in tutta Italia (in Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana in particolare nelle località turistiche di Viareggio, Forte dei Marmi e Lido di Camaiore).

Ma mercoledì 18 ottobre gli agenti della questura di Monza l’hanno rintracciata e arrestata in esecuzione di un ordine per la carcerazione. La giovane, che oggi ha 24 anni e vive in Brianza, è stata condannata a tre anni di reclusione per furto in appartamento e rivelazione del contenuto di documenti segreti, commessi nell’anno 2018 in provincia di Brescia. La donna – secondo quanto riferiscono gli inquirenti - sarebbe dedita alla commissione di furti in appartamento. Furti messi a segno nelle città del Nord Italia spesso raggirando le vittime. Inoltre per eludere i controlli di polizia avrebbe fornito generalità false. La 24enne è stata fermata, arrestata e trasferita nel carcere milanese di San Vittore.