Donna arrestata nel giorno del matrimonio ma per un errore

Si doveva sposare e invece, nel giorno del matrimonio, si è trovata davanti i carabinieri per arrestarla. Ma era un errore.

E' accaduto in Brianza dove i militari, come riferisce l'Ansa, a Seveso, hanno notificato a una donna di 42 anni l'esecuzione di una misura cautelare in carcere, per un cumulo di pene legato a reati di droga.

In realtà, come poi appurato, si era trattato di un errore di trascrizione del Tribunale. I carabinieri hanno interrotto il matrimonio con rito civile per eseguire l'ordine di carcerazione, trasmesso alla Procura di Monza dal Tribunale brianzolo per una sentenza passata in giudicato nonostante il ricorso in appello.

A confermare l'errore - spiega l'Ansa - è stato l'avvocato della donna dopo che i carabinieri si sono accorti di una anomalia nella documentazione. Il provvedimento è stato ritirato.