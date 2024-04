L'auto trasformata in "bancarella" della droga: dosi e 1.600 euro nel tettuccio

Dosi di cocaina nascoste nel tettuccio dell'auto, occultate così bene da passare quasi inosservate. E poi 1.600 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Desio hanno arrestato in città un 29enne, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e un 32enne, residente a Cesano Maderno. I due, entrambi cittadini marocchini, dovranno rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sono stati sorpresi a bordo di un veicolo in una zona segnalata come probabile piazza di spaccio, durante un controllo. In auto, avvolti in un involucro di cellophane ben occultato in un’intercapedine del tetto, i militari dell'Arma hanno trovato cinque dosi di cocaina del peso complessivo di 4 grammi circa. Addosso i due nascondevano altra droga e 1.600 euro, in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Per i due è scattato l'arresto e in seguito alla convalida il giudice ha applicato, nei loro confronti, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.