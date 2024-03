Ferrari e lingotti d'oro, 11 arresti per la banda della droga da 2,5 milioni di euro (anche in Brianza)

Chili e chili di droga, che dalla Spagna arrivava a Monza e a Milano, destinata alle piazze di spaccio del territorio. Una fitta rete di import di droga per movimentare hashish e marijuana tramite trasporto su gomma in quantità molto elevate. Un’associazione di 11 persone, ognuna con un ruolo ben preciso, è stata individuata e tenuta sotto traccia dai carabinieri nel nucleo operativo di Sesto San Giovanni. Le indagini sono iniziate a gennaio 2021 e concluse a marzo 2023. Oggi, 8 marzo, i militari del comando provinciale di Milano hanno dato esecuzione alle misure cautelari. Gli arresti sono stati tra Milano, Rho, Monza, Vimercate, Verona e Tropea.

Un albanese e 10 italiani di cui una donna, tutti tra i 24 e i 68 anni e tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Due di loro anche per riciclaggio e autoriciclaggio. Un uomo del sodalizio si occupava di intrattenere e gestire i contatti con i fornitori spagnoli. I carabinieri hanno individuato i luoghi di stoccaggio, i capannoni situati in aree industriali delle province di Milano e Monza dove veniva tenuta la droga, così come le abitazioni dei singoli. Sono 27 le operazioni di importazione contate dai militari e contestate. Cinque soggetti sono stati colti in flagranza e arrestati. Sequestrati 283 kg di marijuana e 158 di hashish. Una parte dei proventi dello spaccio era stata utilizzata per l’acquisto di criptovalute, in modo da nascondere la provenienza dei soldi.

Otto tra gli arrestati sono stati condotti in carcere, tre ai domiciliari. Inoltre, i militari hanno dato esecuzione al sequestro preventivo per l’equivalente di 2 milioni e 400mila euro. La cifra comprende il compendio di due società, un bar a Milano e una ditta di auto a noleggio a Cormano, cinque immobili e tre terreni per un valore stimato di 500mila euro. E, ancora, 7 veicoli di cui una Ferrari del valore di oltre 300mila euro, una Alfa Romeo Stelvio e una moto d’acqua, a cui aggiungere quattro orologi e 300 grammi in lingotti d’oro. Infine, il sequestro riguarda anche quote sociali per 20mila euro.