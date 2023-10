L'uomo che nascondeva 12 kg di droga nel carrellino della spesa

Quando i carabinieri, dopo un inseguimento, sono riusciti a fermarlo hanno scoperto che in quel carrellino della spesa che aveva sul sedile posteriore dell’auto non c’erano pasta, pane, frutta e verdura ma 12 kg hashish. La droga era già suddivisa in panetti avvolti nel cellophane.

La scoperta nei giorni scorsi a Brugherio quando i carabinieri, impegnati nei consueti controlli stradali, hanno notato che quell’uomo alla guida dell’auto alla vista dei militari ha accelerato per evitare di essere fermato. I carabinieri insospettiti lo hanno inseguito e bloccato. Durante i controlli la sorpresa: nel carrellino niente spesa, ma 12 kg di droga.

L’uomo è un 38enne originario del Marocco, incensurato e proveniente dalla provincia di Alessandria. Il pm di Monza ha disposto l’arresto per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti. Il gip ha convalidato l'arresto rimettendo l’uomo in libertà con il divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza.