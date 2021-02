La piastra per capelli per saldare le dosi e un chilo di marijuana in casa: arrestato 23enne

Un "laboratorio" allestito all'interno di un appartamento insospettabile in un condominio di un piccolo comune brianzolo e un sistema di vendita quasi tutto "digitale" con i contatti con i clienti e le ordinazioni delle dosi tramite messaggi e chat su smartphone. E tra gli acquirenti, molto spesso, c'erano anche dei giovanissimi.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Monza - Sezione Narcotici e Falchi - hanno arrestato venerdì pomeriggio un ragazzo di 23 anni D.P.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione su disposizione della Procura di Monza prima a Sulbiate e poi a Ornago. In due appartamenti, uno utilizzato come "laboratorio" per l'attività di spaccio e l'altro come abitazione, la polizia di Stato ha rinvenuto oltre un chilo di marijuana insieme a dell'hashish, due bilancini di precisione, una macchina termosaldatrice e una piastra per capelli che veniva utilizzata per la chiusura delle buse di cellophane contenenti la droga.

In casa sono stati rinvenuti anche attrezzi per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare con tutta la tracciabilità della fiorente attività di spaccio messa in piedi dal giovane che formalmente risulta disoccupato e incensurato. Per il 23enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

FOTO - La droga sequestrata