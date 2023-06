Arrestata in Brianza la ladra "dei record", dalla chiesa alle case e ai bar: 7 furti

Sette furti - almeno quelli in cui è stata arrestata - in cinque anni. Fuori da una chiesa, dentro un bar e nelle case. Ma adesso la ladra, 31 anni, è finita ai domiciliari in esecuzione di un ordine emesso dal Tribunale di Milano per una pena residua di oltre sette anni, per reati di natura predatoria commessi tra il 2010 e 2015 nelle province di Milano, Savona e Brescia. A notificarlo sono stati nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Agrate Brianza.

La lista dei colpi della 31enne comincia diversi anni fa, quando ancora era minorenne. Tra i furti che le sono costati l'arresto anche quello del dicembre 2010 a Cologno Monzese dove aveva derubato un anziano nei pressi di una chiesa dopo averlo avvicinato chiedendole l'elemosina ma rubandogli il portafoglio. E poi a Rovato nell'ottobre 2012 dove era stata arrestata per furto in abitazione ed era stata notata all’interno di una casa dai vicini che avevano avvisato i carabinieri.

Stessa sorte anche per un furto a Pietra Ligure dove nel luglio 2012 era stata sorpresa dai proprietari di casa e bloccata fino all’arrivo dei carabinieri. Furti commessi anche nei negozi come quello del settembre 2015 - che gli è valso una condanna nel marzo 2019 da parte del Tribunale di Milano - dopo essere stata bloccata dal proprietario di un negozio a cui aveva sottratto l’incasso. Ed è del febbraio 2020 invece la condanna del Tribunale di Monza a seguito di una denuncia per furto ai danni di un anziano all’interno di bar di Sesto San Giovanni.

"La giustizia ha fatto il suo corso e le varie sentenze hanno decretato a carico della donna un cumulo di pena detentive pari a 7 anni e 3 mesi circa, che ora dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare" concludono dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza.