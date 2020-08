Arcore, vede un ladro entrare dai vicini e chiama i carabinieri: arrestato 30enne

Con sé aveva alcuni arnesi da scasso che probabilmente aveva usato poco prima per forzare una finestra ed entrare in un'abitazione dove al momento i proprietari non erano in casa. Ma non aveva ancora fatto in tempo a rubare nulla quando è stato sorpreso dai carabinieri di Monza che lo hanno fermato e arrestato in flagranza di reato.

In manette per furto in abitazione è finito un uomo di trent'anni, milanese. I militari dell'Arma della stazione di Biassono sono intervenuti nel fine settimana ad Arcore, in una zona residenziale al confine con Villasanta, dopo la segnalazione relativa a un sospetto furto in corso. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato un vicino che ha notato un uomo scavalcare il muro di recinzione di un'abitazione accanto alla sua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando i carabinieri sono arrivati il ladro era ancora in casa. Dopo un tentativo di fuga il trentenne è stato bloccato e arrestato: l'uomo aveva con sè alcuni arnesi da scasso usati appunto per forzare una finestra e introdursi nell'abitazione.