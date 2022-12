Il rapinatore col tatuaggio incubo dei negozianti monzesi finisce in carcere

Da mesi era diventato l'incubo dei negozianti monzesi. Da giugno a novembre avrebbe messo a segno diverse rapine e furti nei negozi del capoluogo brianzolo. Adesso per lui - un 35enne italiano residente in Brianza - si sono aperte le porte del carcere. La squadra mobile della questura nella mattinata di giovedì 22 dicembre ha eseguito l'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Monza a carico dell'uomo.

Il 35enne, secondo quanto riferiscono gli inquirenti, sarebbe ritenuto responsabile di una serie di reati compiuti tra giugno e novembre 2022 in diversi negozi di Monza. Avrebbe seminato il panico tra i negozianti che hanno denunciato gli episodi e che, durante le descrizioni fornite alla polizia, hanno sempre evidenziato la caretteristica di quel particolare tatuaggio che spiccava sul corpo dell'uomo.

L’uomo a giugno in una tabaccheria avrebbe approfittato di un attimo di distrazione del proprietario per prelevare 'gratta e vinci' per un valore di circa 300 euro. A novembre, invece, mentre si trovava in un ristorante del centro storico, sarebbe riuscito a prelevare 600 euro dalla cassa e dopo una breve colluttazione con la proprietaria sarebbe riuscito ad allontanarsi. Proprio in quell'occasione il 35enne - secondo le informazioni fornite dagli inquirenti - avrebbe inscenato un finto ordine di cibo da asporto e quando la proprietaria si era spostata dalla cassa per andare cucina a ritirare l’ordinazione l'uomo si sarebbe avvicinato alla cassa per prelevare i soldi. La donna, accortasi, ha cercato di fermarlo ma il 35enne l'avrebbe spintonata riuscendo così a scappare. L'ultimo episodio dopo poche settimane, sempre a Monza, sempre ai danni di un commerciante. Il 35enne avrebbe minacciato con un coltello il titolare del negozio, un uomo di 75 anni, facendosi consegnare circa 300 euro.

La polizia, raccolte le testimonianze delle vittime, ha iniziato le indagini e anche grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza dei negozianti e lungo le vie della città e alle testimonianze raccolte è riuscita a risalire all'uomo, quel rapinatore col tatuaggio che aveva preso di mira i commercianti monzesi. Le risultanze dell’indagine hanno consentito alla procura della Repubblica di Monza, di richiedere il successivo provvedimento di misura cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Monza.

L’ uomo è stato rintracciato nella sua abitazione in provincia di Monza dove a seguito della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti alcuni degli indumenti indossati durante i suoi furti.