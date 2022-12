Arriva il circo: gli animalisti insorgono

Il circo mette il tendone in Brianza e arrivano le gabbie con gli animali. Ma lo spettacolo viene subito criticato sui social. Dal 22 dicembre al 15 gennaio a Seregno, nell'area della Porada, arriva il grande tendone del circo. Sui social già gli annunci: per tutto il periodo delle feste di Natale si susseguiranno gli spettacoli circensi dove verranno impiegati anche leoni, tigri, cani e cavalli.

L'arrivo del circo non è passato inosservato e sulla pagina Facebook 'Sei di Seregno se...' sono apparse le prime proteste con le foto degli animali in gabbia. L'attacco all'amministrazione che ha dato l'ok per lo spettacolo, e la preoccupazione della location , proprio a pochi metri da luoghi particolarmente rumorosi che potrebbero infastidire gli animali. "Ricordo che da luglio di quest’anno esiste un decreto amministrativo che prevede la graduale messa al bando dello sfruttamento degli animali nei circhi e nelle esibizioni itineranti. Magari con qualche concessione in meno, avremmo potuto auspicare ad un immediato stop di questa obsoleta e triste tradizione", ha scritto un'utente sui social.

Sul gruppo Facebook di Seregno è stato un susseguirsi di proteste e di inviti a non assistere agli spettacoli dove vengono impiegati anche gli animali.