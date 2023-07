Più presidio sul territorio: in arrivo 5 nuovi vigili di quartiere

La squadra dei vigili di quartiere aumenta. A breve in arrivo 5 nuovi agenti a rinforzare il Nucleo Presidio Quartieri istituito nel dicembre dell’anno scorso proprio per volontà dell’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia. Ed è proprio l’assessore, all’interno del piano di incremento di personale nel comando di via Marsala, ad annunciare la novità. Moccia crede molto nel lavoro di questi agenti che ha definito “super cittadini in uniforme”. Il Nucleo – che attualmente conta 10 agenti e un ufficiale - è attivo nei quartieri dal lunedì al venerdì con servizi, per la maggior parte, a piedi. I vigili di quartiere sono riconoscibili per una sorta di coroncina a scacchi bianca e rossa che hanno sul berretto.

Il bilancio di 7 mesi

“Si tratta di agenti di polizia locale a tutti gli effetti – ha spiegato l'assessore Moccia a MonzaToday - dotati di una particolare sensibilità e attenzione alla comunità e ai quartieri dei quali sono fini conoscitori. Quando ho deciso di istituire questo nucleo si sono candidati volontariamente. Alcuni svolgevano già la funzione di notificatori nei rioni e conoscevano molto bene il quartiere”. Perché è la conoscenza capillare del territorio e il rapporto di fiducia con i cittadini la forza dell’operato di questi agenti che raccolgono le segnalazioni, i disagi, le situazioni di presunta criminalità che vengono presentate dai cittadini o dal Gruppo Controllo di Vicinato con il quale c’è uno stretto rapporto di collaborazione.

Collaborazione con i cittadini

In questi mesi la loro presenza sul territorio è stata capillare e in alcuni quartieri sta già dando importanti risultati. Come nella zona della Boscherona dove, dopo le continue segnalazioni (che ormai proseguivano da anni) da parte del Gruppo Controllo di Vicinato di criticità nella zona sono aumentati i controlli e anche le sanzioni. Provvidenziale, invece, nel quartiere di Cederna il lavoro di collaborazione tra i vigili di quartiere e la popolazione che nelle scorse settimane ha permesso di intercettare una situazione di grave disagio sociale. La presenza di un uomo che viveva in una casa piena di rifiuti e che, grazie all’intervento dei vigili di quartiere, è stato ora preso in carico dai Servizi sociali.

“Il reparto dei ‘quartieristi’ è formato da professionisti dotati di alta professionalità e da uno spiccato senso di volontariato civico - conclude l’assessore -. La loro presenza è stata preziosa, non solo nel caso specifico di Cederna, ma anche per le attività di prevenzione delle truffe, di educazione stradale e di educazione alla legalità promossa tra i più giovani nelle scuole e durante le feste di quartiere. Oltre che di stretta e preziosa collaborazione con i carabinieri e con la polizia di Stato”.