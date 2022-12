Ascensore rotto da una settimana: "Anziani prigionieri nelle case comunali"

"Serve il miracolo di Natale: anche se la vedo dura. Probabilmente anche quello del 2022 per gli inquilini che vivono ai piani alti degli alloggi di via Silva sarà un Natale di reclusione".

La denuncia arriva da Michele Quitadamo, inquilino del grande plesso comunale monzese, oltre che referente A.si.a (Associazione inquilini abitanti). "I problemi con l'ascensore sono iniziati il 13 dicembre - spiega Quitadamo a MonzaToday -. Ho contattato l'azienda che è uscita per l'intervento. Ma il giorno dopo l'ascensore si è rotto di nuovo".

A rimanerci chiuso dentro Quitadamo che ha dovuto chiamare anche i vigili del fuoco. "Ho subito inviato richieste sia all'azienda sia all'ufficio comunale competente - prosegue -. Ma nel frattempo ci siamo anche organizzati per aiutare con spesa e medicine le persone che vivono ai piani alti". La palazzina, infatti, ha sette piani e al quinto, sesto e settimo vivono diverse coppie di anziani, alcuni anche con seri problemi di salute. "Come un inquilino di oltre 80 anni che ha bisogno dell'ossigeno. Giovedì il ragazzo dell'azienda che gli porta l'ossigeno, armato di buon cuore, si è fatto sette piani a piedi". aggiunge. Nella palazzina è scattata immediatamente la gara di solidarietà: gli inquilini più giovani portano spesa e medicine ai vicini più anziani che vivono ai piani alti.

"Ma il problema è anche per i 70enni che vivono ai piani più bassi: portare a piedi la spesa per tre piani non è semplice”, aggiunge Quitadamo. Intanto il referente di A.si.a ha ricevuto i primi aggiornamenti dagli uffici comunali. "Tutt'altro che tranquillizzanti. Il problema è che si è rotto un pezzo dell'ascensore. Nel pubblico il cambio non è immediato: c'è una particolare trafila burocratica tra presentazione di preventivi, pezzi, via libera all'acquisto e poi la speranza che il pezzo arrivi in fretta. Ma con il Natale alle porte la vedo molto dura. In Burundi sono più efficienti. Gli inquilini di via Silva che abitano ai piani alti non sanno quando potranno scendere in ascensore a buttare l’immondizia, oppure anche solo prendere una boccata d’aria in cortile".

Nella palazzina di via Silva i problemi all'ascensore non sono nuovi. Già a luglio c'era stato un serio guasto con gli inquilini che a turno portavano in braccio un vicino sulla sedia a rotelle che andava al lavoro. Anche in quel caso si era trattato di un guasto all'ascensore.

La redazione di MonzaToday è in attesa di ricevere aggiornamenti dal comune in merito alla vicenda.