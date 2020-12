Auto incidentata (e senza assicurazione) in via Della Taccona a Monza: soccorse due persone

Un'auto incidentata ferma in mezzo alla strada e due persone soccorse. Restano ancora da chiarire le circostanze di quanto avvenuto l'altra sera a Monza quando la polizia di Stato insieme a una pattuglia della polizia locale è intervenuta in via Della Taccona dove una vettura era ferma sul ciglio della strada senza nessuno al volante e con evidenti segni di un recente sinistro sulla carrozzeria.

L'intervento è scattato dopo le 22 di mercoledì 2 dicembre. Sul posto insieme alle forze dell'ordine sono giunti anche i soccorsi del 118 che hanno prestato assistenza a un uomo di Biassono che si trovava sui sedili posteriori insieme alla figlia 17enne. Dagli accertamenti effettuati il veicolo è risultato senza assicurazione ed è stato sequestrato. Sull'episodio sono in corso le indagini che si occuperanno anche di verificare se sia avvenuto un sinistro in città e quali mezzi e persone abbia coinvolto.