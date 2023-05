L'elicottero in volo, diverse squadre di vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri. Mobilitazione di soccorsi e forze dell'ordine martedì pomeriggio a Brugherio quando intorno alle 16 la segnalazione di alcuni passanti ha riferito la presenza di un'auto in fondo al laghetto nell'ex cava del parco Increa.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza per effettuare le verifiche sull'autovettura individuata sul fondo del laghetto del parco Increa. La presenza della vettura era stata segnalata da alcuni passanti ed è stato richiesto l'intervento del personale dei sommozzatori dei Vigili del fuoco che sono giunti sul posto con l'elicottero del nucleo di Malpensa. "Le verifiche messe in atto hanno consentito di appurare che all'interno della vettura non vi fossero persone da soccorre" hanno precisato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario della vettura e ricostruire la dinamica che ha portato il veicolo a finire nel laghetto e la circostanza. Indagini in corso.