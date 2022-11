L'auto con la targa rubata guidata da un monzese: 3mila euro di multa

Sembrava un'auto in regola e invece le targhe che si vedevano sul veicolo non erano quelle originarie ma una sequenza rubata. A fare la scoperta e a far scattare una maxi multa per il conducente sono stati gli agenti della polizia locale di Brugherio che nel pomeriggio di martedì hanno fermato in largo Bertuzzi una Ford Puma.

L'auto è risultata di proprietà di un 35enne residente a Monza e dalle verifiche documentali è emerso che la targa riportata sulla carta di circolazione non corrispondeva alle targhe installate sul veicolo che erano state rubate nella bergamasca a giugno 2022.

L'uomo è stato così denunciato per ricettazione con il sequestro della targa come corpo del reato. Al 35enne è stato anche contestato l'art. 100 CDS per circolazione con targa non propria con una sanzione di 2.046 euro più il fermo del veicolo per tre mesi e l'art. 193 per circolazione con scoperto assicurativo che comporta sanzione 866 euro. "Il conducente si dichiarava estraneo alla vicenda ma dal sistema di videosorveglianza cittadino di lettura targa si aveva modo di rilevare circolazione di detto veicolo con medesima targa" spiegano dal comando della polizia locale di Brugherio.