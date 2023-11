Il bolide da 200 km/h arriva in Brianza: missione salva-vita a Meda

Missione speciale salvare vite. A Meda sta per arrivare un super bolide che sarà in dotazione alla polizia locale ed entrerà ufficialmente nel parco-mezzi del comando ma avrà anche un compito inusuale: il trasporto organi di emergenza. La nuova Alfa Giulia turbo Q4, 280 cavalli e una velocità che può sfiorare i 230 km/h, arriverà in città nella giornata di mercoledì 28 novembre ma è stata presentata in anteprima a Bergamo, in occasione del “Forum Polizia Locale”.

Un veicolo ad alte prestazioni acquistato nell'ambito di un progetto voluto e finanziato dall'amministrazione comunale di Meda guidata dal sindaco Luca Santambrogio con un investimento di circa 76mila euro che ha visto il comune brianzolo sottoscrivere anche una convenzione con Areu, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza per il trasporto di organi nel nord Italia.

"Abbiamo investito in questo progetto con un finziamento per l'acquisto dell'auto e della sua strumentazione. Siamo tra i pochissimi ad aver investito in questo servizio, ci sono 4 comuni in tutta la Lombardia e in Brianza Meda è l'unico" ha esordito il primo cittadino, illustrando a MonzaToday la novità.

"La vettura entrerà a far parte del parco vetture della polizia locale di Meda e quando non sarà operativa per il trasporto organi svolgerà funzioni di istituto nell'ambito delle attività della polizia locale" ha spiegato il comandante Claudio Delpero. "Gli operatori hanno seguito dei corsi specifici per la guida sicura e sono stati adeguatamente formati. E quando saremo operativi possiamo ricevere chiamate per trasporti da tutti gli ospedali del Nord Italia, spingendoci anche fino ad Ancona". Il bolide ha i colori della livrea d'istituto, è dotata di telecamere e allestimenti specifici: oltre a una cella refrigerata e batteria aggiuntiva, dispone anche di un vano con un allestimento di sicurezza per il trasporto di persone eventualmente fermate o arrestate nell'ambito delle attività di controllo del territorio o di pronto intervento proprie della polizia locale.

La nuova auto sarà presentata anche alla cittadinanza. "Farà il suo esordio in città domenica in occasione della chiusura del centro per le iniziative delle festività natalizie e sarà possibile visionarla da parte dei cittadini" ha spiegato il sindaco Santambrogio.

"E' una macchina molto potente perchè serve un veicolo scattante e veloce con una grande stabilità in strada perchè pochi minuti possono cambiare la vita di una persona" ha ricordato Santambrogio che ha spiegato anche le motivazioni di un investimento in questo ambito. "Riteniamo che la crescita di una comunità sia anche questo. La polizia locale è il biglietto da visita di una città e sapere che i nostri agenti possono oltre ai normali servizi di polizia svolgere missioni salvavita è un servizio che diamo non solo alla nostra città ma nahce alla nostra nazione" ha concluso.