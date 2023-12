Escono di casa e si trovano le auto vandalizzate con tutti i vetri rotti

Cinque auto parcheggiate in strada, una dietro l'altra, vandalizzate. Così giovedì mattina, al risveglio, quando sono usciti di casa per andare al lavoro, i residenti di via Grandi e via Nazario Sauro a Nova Milanese hanno ritrovato le loro vetture. Vetri rotti, devastati dalla fuoria vandalica di qualcuno, e danni per migliaia di euro. Nessun oggetto rubato, un raid vandalico messo in atto solo per dispetto o divertimento perverso. Forse una bravata. Ma a indagare adesso sono i carabinieri della compagnia di Desio a cui è stata sporta denuncia.

Cinque le auto vandalizzate nel corso della nottata tra mercoledì e giovedì. Da nessuno dei mezzi sembra mancare nulla: i veicoli sarebbero stati solo vandalizzati - con tutti e quattro i vetri dei finestrini rotti - e danneggiati. Non è stato purtroppo l'unico episodio che ha colpito la cittadina brianzola.

Nella stessa nottata - e forse dagli stessi autori - un dipinto raffigurante la Madonna in una edicola votiva situato nello stesso tratto è stato sfregiato e vandalizzato, coperto da escrementi. La Madonnina è stata completamente imbrattata dal gesto vandalico con gli escrementi che ne hanno coperto anche il volto del dipinto. Un episodio che è stato duramente condannato dalla comunità che è rimasta sgomenta davanti all'accaduto e, in tempi brevissimi, qualcuno si è adoperato anche per ripulire lo scempio di cui era stata fatta oggetto l'edicola votiva fatta costruire dagli Alpini.