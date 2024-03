Aggressione in centro: la baby gang che accerchia e tenta di rapinare tre ragazzini

Ancora baby gang in azione in centro a Monza. Vittima un gruppo di 3 ragazzini brianzoli che sono stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di ragazzi stranieri. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 2 marzo, intorno alle 18.30, nella centralissima piazza Duomo.

A denunciare il fatto è Giuseppe Vigevani, referente di Forza Nuova Monza e Brianza. Da quanto raccontato da Vigevani i tre giovani, tutti minorenni, si trovavano in centro per la classica passeggiata del sabato pomeriggio quando sarebbero stati raggiunti da un gruppo di ragazzi stranieri che avrebbero iniziato a disturbarli. I tre brianzoli hanno quindi allungato il passo fino a raggiungere piazza Duomo dove la baby gang li avrebbe raggiunti e tentato di rapinarli. “Li hanno accerchiati – riferisce Vigevani a MonzaToday -. Intanto alcuni presenti hanno subito chiamato le forze dell’ordine, ma nel frattempo la baby gang si è era già dileguata. Uno dei ragazzi è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti”.

Un problema, quello della baby gang, che purtroppo è all’ordine del giorno come settimana scorsa ha ricordato l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia che aveva invitato le vittime (spesso ragazzini) a denunciare direttamente alle forze dell’ordine, e non sui social o attraverso i consiglieri comunali. Un’emergenza sulla quale ha gli occhi puntati anche il neocomandante della polizia locale Giovanni Dongiovanni che durante la conferenza stampa di presentazione ha annunciato la grande attenzione che verrà prestata a questa tematica, cercando di scardinarlo all’origine con un’attività preventiva. Spesso, come ha ricordato lo stesso comandante, gli aggressori non sono ragazzi che vivono a Monza, ma che arrivano dalla provincia o anche dal Milanese. “C’è l’urgenza di un monitoraggio costante del territorio - aggiunge Giuseppe Vigevani -. Ma non solo. La classe politica cittadina deve farsi carico delle proprie colpe verso una politica, quella dell’immigrazione ad ogni costo, contro ogni logica in direzione della sicurezza anche per i figli di seconda e terza generazione. I nostri ragazzi hanno il sacrosanto diritto di vivere la propria città a tutte le ore, notturne comprese, senza correre il rischio di essere aggrediti dai soliti facinorosi che imperversano impuniti nella nostra città”.