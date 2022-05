Tragedia in Brianza: muore bimba di un anno

Dramma a Seveso nella serata di venerdì 6 maggio. Una bambina di 13 mesi è morta in seguito a un malore fatale. La piccola, secondo quanto al momento ricostruito, si è sentita male in casa, nell'abitazione dove viveva con la famiglia nel comune brianzolo. Immediatamente è partita una chiamata all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) che ha inviato sul posto i soccorsi con l'elicottero del 118 e l'équipe medica.

La bambina è stata trasferita d'urgenza, con l'elisoccorso, all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso con i sintomi di un arresto cardiocircolatorio. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta ed è morta pochi minuti dopo essere giunta nel nosocomio monzese. Il personale ospedaliero non ha potuto fare altro che constatare il decesso.