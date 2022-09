Alcol, pregiudicati e musica fino a tardi: chiude bar in Brianza

Giovanissimi sorpresi nel locale con qualche grammo di hashish, pregiudicati tra i clienti e schiamazzi. A Muggiò i poliziotti, su disposizione del questore, hanno chiuso un locale.

Si tratta di un bar situato in via Italia per cui è stato emesso il provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Le segnalazioni e la chiusura

Secondo quanto reso noto dalla questura in seguito alle segnalazioni del sindaco e del comandante della polizia locale cittadina sarebbe "emerso un quadro preoccupante sotto il profilo della sicurezza pubblica derivante dalla particolare ed allarmante frequentazione del pubblico esercizio, ove un gran numero di avventori dediti all’uso smodato di bevande alcoliche, stazionando stabilmente fuori dal locale, per tutta la sera, fino a notte inoltrata con musica ad alto volume e schiamazzi, rendevano insostenibile la permanenza nelle proprie abitazioni dei residenti della zona, limitandone altresì la libertà di uscire in sicurezza".

Nei confronti del bar erano già state emesse due diverse ordinanze per limitarne gli orari di attività e già nel 2019 era scattato un provvedimento di sospensione della licenza a carico del precedente gestore. Secondo quanto reso noto dagli uffici della questura nel quartiere si è riscontrato "un vero e proprio clima di intimidazione e timori in danno dei cittadini, costretti a cambiare strada una volta giunti nelle vicinanze del bar, o ad accompagnare i propri figli per evitare problemi" si legge nella nota.

In strada poi restavano bottiglie rotte e in diverse occasioni i clienti avrebbero utilizzato gli androni dei vicini palazzi come latrine. Nel corso di un servizio di controllo del territorio effettualo dalla compagnia carabinieri di Desio nello scorso mese di marzo, sono stati identificati diversi clienti con precedenti di polizia per i reati di rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, porto abusivo di armi, uso di atto falso, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, nonché violazioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti. Nello stesso controllo sono stati sequestrati 12 grammi di hashish e segnalati in via amministrativa per uso personale, i giovani avventori che ne erano in possesso.

"Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S, accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché per l’incolumità delle persone, al fine di evitare il protrarsi delle predette e descritte condizioni di pericolosità sociale, con riguardo alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine e la sicurezza delle persone, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 30 giorni" spiegano dalla questura di Monza.